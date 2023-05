Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu s-au intalnit, la Palatul Victoria, cu reprezentantii sindicatelor din Educatie, pentru a continua dialogul pentru rezolvarea problemelor semnalate in cadrul sistemului de invatamant, potrivit news.ro.In plus,…

- Premierul Nicolae Ciuca va discuta miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii sindicatelor din educatie, potrivit unui comunicat al executivului. Intalnirea are loc in timp ce in școli se desfașoara o greva de avertisment intre orele 11.00 și 13.0

- Șeful Executivului are, miercuri, de la ora 13:00, consultari cu reprezentanții sindicatelor din Educație, anunța Guvernul.Vorbim despre prima intalnire a premierului cu sindicatele din invațamant dupa ce acestea au anunțat declașnsarea grevei generale pe 22 mai din cauza salariilor mici și a masurilor…

- Sindicatele din Educatie amenința cu greva generala tocmai din cauza planurilor Guvernului de a ingheta salariile și angajarile. Azi vor picheta Palatul Victoria, iar pe 10 mai e anunțat un mars de protest in Capitala.

- Anul școlar s-ar putea incheia la sfarșitul lunii mai, din cauza grevei generale a profesorilor, mai exact la sfarșitul lunii mai. Sindicatele din invațamant se pregatesc de greva si amenința cu incheierea anului școlar luna urmatoare. Afectate de inghețarile salariale, Federația Sindicatelor Libere…

- Vacanța de vara ar putea incepe mai repede in acest an, dar elevii vor ramane cu situația școlara neincheiata. Care este motivul Anul școlar s-ar putea incheia mai repede, dar elevii vor ramane cu situația neincheiata. Sindicatele din Educatie au demarat strangerea de semnaturi in vederea declansarii…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatia Sindicatelor din Educatie ‘Spiru Haret’ si Federatia Nationala Sindicala ‘Alma Mater’ anunta Guvernul si Parlamentul ca au demarat referendumul pentru strangerea de semnaturi in vederea declansarii grevei generale. Sindicalistii sunt nemultumiti…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” acuza marți coalitia de guvernare ca vrea sa elimine din proiectul Legii Invatamantului Preuniversitar articolul care prevede ca „salarizarea intregului personal didactic de predare se realizeaza in…