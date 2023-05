Stiri pe aceeasi tema

- Opt morti in Cehia la un santier din Brno. Ei au fost gasiti intr-un modul de 12 bungalow-uri Opt persoane au murit intr-un incendiu, in noaptea de miercuri spre joi, la Brno, al doilea cel mai important oras din Cehia, relateaza AFP. "Am gasit opt victime", anunta intr-un mesaj postat pe Twitter pompierii…

- Violeta se intreaba daca fetița ei este sau nu in viața, asta dupa ce medicii i-au spus la doar patru zile de la naștere ca bebelușul nu a supraviețuit. Violeta a primit o veste șocanta din partea polițiștilor și a descoperit ca aceasta ar fi in viața și ar beneficia de alocație.

- Brandușa Covalciuc Ciobanu nu iși mai sarbatorește ziua de naștere de cand a murit soțul ei. In exclusivitate pentru Antena Stars, cantareața de muzica populara a spus care este motivul pentru care a luat aceasta decizie. Iata ce marturisiri a facut artista in cadrul emisiunii!

- In 1988, doamna Ana a nascut o fetița, dupa ce inainte pierduse trei sarcini. Bucuria femeii insa a fost de scurta durata pentru ca, la nici doua zile de la naștere, medicii i-au spus ca bebelușul a murit.

- Un tata nu are liniște și lupta sa iși gaseasca copilul. Medicii le-au spus parinților ca bebelușul a murit la cateva ore de la naștere. Cu toate astea, ei nu au primit nici macar un certificat de deces, dar nici nu au fost lasați sa il vada pe copil. Mama s-a stins inainte sa afle adevarul.

- O femeie a murit la aproximativ fiecare doua minute in 2020 din cauze care puteau fi prevenite legate de sarcina si de nastere, se arata intr-un raport realizat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si de alte organisme ale ONU, potrivit DPA. Raportul, publicat joi, a precizat ca in 2020 „un numar…

- O femeie in varsta 40 de ani din Napoli a murit joi, 9 februarie, la locuința ei din cartierul Soccavo. Familia susține ca femeia a inceput sa se simta rau la scurt timp dupa ce a mancat sushi la un restaurant și a facut plangere la poliție, transmite La Stampa . Rossella Di Fuorti a luat pranzul la…