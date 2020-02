Stiri pe aceeasi tema

- Masuri heirup-iste și insuficient gandite, pentru resistematizarea DN2E85 in zona noua a localitații Spataru dupa ce, la sfarșitul lunii ianuarie, in urma unui accident rutier grav! Atunci, o familie din Gheraseni, mutata de curand in localitatea mai sus menționata a fost implicata in evenimentul rutier…

- Lovitura de teatru la numirea celui de-al doilea subprefect de Buzau care, alaturi de Alecu Vasile, il va seconda pe prefectul Leonard Diman, ultimul numit de guvernul Orban la propunerea celor doi parlamentari ALDE de Buzau, deputatul Adrian Mocanu si senatorul Dorin Badulescu, care si-au tranzactionat…

- Reprezentanții IPJ Buzau informeaza ca pe DN2C (Padina – Caldaraști – Pogoanele) și pe DN2B (Cilibia – C.A. Rosetti – limita cu județul Braila) pe anumite zone este ceața cu vizibilitate sub 50m. Polițiștii rutieri le recomanda șoferilor: -sa foloseasca luminile de ceata, precum si sistemele de iluminare-semnalizare…

- Vanzatorii de cannabis organizați intr-o rețea de familie, la doi pași de municipiul Buzau, in Maracineni, au fost trimiși in judecata. Unul dintre cei zece inculpați, student la București, și-a recunoscut vina și a incheiat cu procurorii DIICOT un acord de recunoaștere care i-a fost admis de instanța,…

- In data de 5 ianuarie sute de animale și-au pierdut viața intr-un incendiu care a cuprins un adapost din localitatea Stalpu. Potrivit reprezentatului ISU Buzau, Vasile Prahoveanu, la fața locului s-au deplasat, in urma unui apel la 112, și au intervenit 30 de salvatori cu șase autospeciale de lucru…

- Moment inedit organizat marti, 17 decembrie, la Biblioteca Judeteana „V. Voiculescu”. Reprezentantii institutiei i-au premiat pe cei mai activi cititori ai sai din anul 2019. In deschiderea festivitatii de premiere, elevi ai Liceului de Arte „Margareta Sterian” au sustinut un concert traditional de…

- Se fac ultimele pregatiri la Buzau pentru organizarea celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale de duminica, 24 noiembrie. La nivelul Prefecturii s-a pus la punct un plan de actiune astfel incat sa fie evitata aglomeratia la depunerea buletinelor de vot si-a celorlalte materiale…

- Biblioteca Judeteana a gazduit luni, 18 noiembrie, lansarea volumului „Dimitrie Cantemir si constiinta unitatii romanilor”, volum aparut sub egida Asociatiei Europene „Dimitrie Cantemir”, in colaborare cu Editura Universul Academic. Despre cel pe care Nicolae Iorga l-a numit „primul mare intelectual…