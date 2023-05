Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry al Marii Britanii, sotia sa Meghan si mama acesteia au fost implicati intr-o "urmarire aproape catastrofala" cand se intorceau de la un eveniment, masina lor fiind urmata indeaproape de fotografi paparazzi, a declarat miercuri un purtator de cuvant al printului, un eveniment ce aminteste…

- Copiii prințului Harry, Archi, in varsta de trei ani, și Lilibet, de un an, au primit titluri regale. Un purtator de cuvant a confirmat faptul ca fetița prințului și a lui Meghan Markle a fost botezata recent.