Ce spun meteorologii despre VREMEA în luna februarie. Zile mai calde, dar și perioade cu ger Ce spun meteorologii despre VREMEA in luna februarie. Zile mai calde, dar și perioade cu ger Suntem mai aproape cu o luna de primavara, insa meteorologii spun ca este posibil sa mai fie perioade cu ger, alternate cu altele mai calde, in luna februarie. Potrivit caracterizarii climatice a lunii februarie, ultima luna calendaristica de iarna pastreaza multe din caracteristicile lunii ianuarie. Se apropie echinoctiul de primavara si ziua creste, iar temperatura […] Citește Ce spun meteorologii despre VREMEA in luna februarie. Zile mai calde, dar și perioade cu ger in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

