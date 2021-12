Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat despre Omicron dupa sarbatori in Romania, Adrian Marinescu a precizat ca putem deja sa-l numim un nou val al pandemiei si a confirmat ca in a doua parte a lunii ianuarie spre 1 februarie dupa interacțiunile din timpul sarbatorilor ar trebui sa creasca numarul de infecții.„Cred ca trebuie sa…

- Se inmulțesc suspiciunile de Omicron in Romania. In afara de cele trei persoane cu COVID-19 care s-au intors din Africa de Sud, alți trei romani sunt suspectați de infectare cu noua varianta de coronavirus. Probele lor sunt in curs de secvențiere la Institutul „Matei Balș”, a declarat medicul Adrian…

- „Sunt persoane care sunt diferite, unde nu e suspiciune inalta, dar exista o suspiciune”, a precizat medicul la un post de știri. Cele trei persoane sunt asimptomatice și se afla in carantina.„Va trebui sa vedem mai multe secvențieri și facute ori de cate ori exista o suspiciune. Toate persoanele care…

- Romania ar putea avea un nou val de infectari cu virusul SARS-CoV-2, dupa masurile de realaxare anunțate in prag de sarbatori. Emilian Imbri, fostul manager al Spitalului „Victor Babeș" din Capitala, trage un semnal de alarma și spune ca masurile luate ar putea duce din nou la o situație critica.

- Marinela Debu, presedintele Asociatiei Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania, atrage atenția ca peste 1.000 de pacienți diagnosticați cu hepatita C nu pot beneficia de tratament din luna iulie chiar daca negocierile pentru noul contract de furnizare s-au incheiat. Intr-o declarație pentru news.ro,…

- Romanii ar putea avea parte de sarbatori liniștite, susține Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul ”Matei Balș” din Capitala, care crede ca pana la Craciun valul patru al pandemiei se va domoli. „Luna octombrie va fi mai grea. O sa incepem usor, usor sa scadem la nivel de cazuri. Ma refer…

- Romania nu mai are niciun pat de terapie intensiva disponibil RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România nu mai are niciun pat de terapie intensiva disponibil pentru bolnavii COVID. Institutul Național de Sanatate Publica estimase ca pragul de 15.000 de îmbolnaviri…

- In mai puțin de un an, mai multe incendii au avut loc in spitalele care trateaza pacienții cu COVID, in varfurile valurilor epidemice, cand secțiile unitaților medicale sunt pline. Dupa tragedia de la Piatra Neamț, cand zece persoane au murit intr-un incendiu la Secția ATI, in noiembrie anul trecut,…