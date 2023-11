Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit și 29 au ajuns la spital, dupa ce au consumat alimente primite ,,pomana” de la o manastire. Este vorba de pacienți ai spitalului de Spitalul de Psihiatrie Murgeni, din județul Vaslui, care ar fi primit alimente, o supa cu perișoare de pește și pangasius prajit, de la o manastire…

- Trei persoane au murit, și 29 au fost spitalizate dupa ce ar fi consumat alimente primite ,,pomana” de la o manastire. Este vorba de pacienți ai spitalului de Spitalul de Psihiatrie Murgeni, din județul Vaslui, care ar fi primit alimente, o supa cu perișoare de pește și pangasius prajit, de la o…

- Caz cutremurator la un spital de psihiatrie din județul Vaslui. Trei pacienti de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni, judetul Vaslui, au murit si un altul este in stare grava. Totul, dupa ce, din primele informații, au mancat alimente pe baza de peste. Acestea au fost oferite de o manastire, anunta Ministerul…

- Situatie grava la Spitalul de Psihiatrie Murgeni, din judetul Vaslui. Trei oameni au murit si un altul se afla in stare grava, dupa ce au consumat alimente pe baza de peste, furnizate de o manastire din apropiere, dar si din bucataria unitatii sanitare.

- Accident cumplit in Bacau. Trei persoane au murit, joi dimineața, dupa ce planșeul un ei firme agricole in care lucrau s-a prabușit peste ele. Medicii au ajuns imediat la fața locului, insa nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața.

- Apariția unor cazuri de botulism la Bordeaux, in Franța, ingrijoreaza autoritațile sanitare. Sunt 12 persoane intoxicate dupa ce au mancat sardine din conserva intr-un bar din oraș. O persoana și-a pierdut viața.

- Cinci oameni aflați in pericol de inec au fost scoși din mare duminica, 10 septembrie, in stațiunea Vama Veche. Din pacate, unul dintre ei, un tanar in varsta de 22 de ani, a murit, anunța ISU Constanța.Salvatorii constanțeni au fost solicitați sa intervina azi la un accident prin submersie la Vama…

- A fost confirmata oficial vestea ca a mai murit un ranit dupa exploziile de la Crevedia. Pacientul s-a stins din viața la spital. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Patru persoane au decedat in urma tragediei care a șocat Romania. Mesajul transmis in aceasta dimineața de reprezentanții…