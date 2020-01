Stiri pe aceeasi tema

- Dansatorul si coregraful Emil Rengle (29 de ani), castigatorul celui de-al optulea sezon „Romanii au talent, si-a incercat norocul peste ocean, la „America’s Got Talent: The Champions“, o editie in care participa cele mai bune numere din intreaga lume.

- Emil Rengle, pe scena America's Got Talent: The Champions. A fost aplaudat de o sala intreaga, insa juriul a fost șocat de numarul romanului. Emil Rengle acaștigat sezonul 8 Romanii Au Talent, iar acum și-a incercat norocul pesteocean, la America's Got Talent: The Champions, o ediție in care participa…

- Dansatorul a pasit plin de incredere pe scena concursului, lucru observat de femeile din juriu. Insa, Simon Cowell și Howard Mandel nu au fost impresionati de numarul pregatit de roman si nici de atitudinea acestuia si i-au oferit „X”-urile. „Imi place de tine, imi place mesajul tau, dar…

- Emil Rengle a participat la America's Got Talent: The Champions, o ediție in care participa cele mai bune numere din intreaga lume. Doi dintre jurați, Simon Cowell și Howard Mandel, nu au fost defel impresionați de abilitațile oradeanului și i-au acordat "X"-urile. Heidi Klum și Alesha Dixon au savurat…

- ”Bad Boys for Life”, al treilea film din serie, este din nou pe prima pozitie in box-office-ul nord-american. ”Bad Boys for Life” a obtinut incasari de 34 de milioane de dolari de vineri pana duminica in Canada si Statele Unite, gratie unei retete deja prestabilite: relatia bine sudata intre cei doi…

- Emil Rengle vrea sa-și duca visul și mai departe. El s-a inscris la America’s Got Talent ca sa demonstreze ca talentul și bucuria de a dansa depașesc orice bariera și nu țin cont de timp și spațiu. Dansatorul a povestit in filmulețul de prezentare pentru etapa preselețiilor ca ideea de a dansa pe tocuri…

- „Bad Boys for life”, avandu-i ca protagonisti pe Will Smith si Martin Lawrence, si un nou film cu doctorul Dolittle se afla in fruntea box-office-ului nord-american dupa acest weekend. La lansarea sa in salile de cinematograf, ”Bad Boys for Life”, a treia transa din celebra saga politista, a acumulat…

- Filmul de razboi „1917„a preluat conducerea in box office-ul nord-american in acest weekend, potrivit datelor provizorii publicate duminica de compania de specialitate Exhibitor Relations, detronand ultimul episod din saga „Star Wars„. Lungmetrajul lui Sam Mendes, cel mai bun film dramatic la Globurile…