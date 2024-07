Ce spun jandarmii din Constanta despre a patra zi de desfasurare a festivalului "Beach, Please!" de la Costinesti

FOTO. Satul hobbiților, unde au fost turnate și filmele, poate fi vizitat în Noua Zeelandă

The Shire (Comitatul) de unde au plecat Frodo și Bilbo din seriile de filme The Lord of the Rings (Stăpânul Inelelor) și, respectiv, The Hobbit (Hobbitul) poate fi admirat în Noua Zeelandă. Locația de filmare aleasă… [citeste mai departe]