Stiri pe aceeasi tema

- Noua romani si-au pierdut viata in accidentul rutier produs marti in Ungaria, in apropiere de Budapesta, unde un microbuz inmatriculat in Romania s-a ciocnit... The post Cine sunt cei 9 romani morti in accidentul din Ungaria. 14 copii au ramas orfani appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident grav de circulație s-a produs astazi in Ungaria, in apropierea orașului Budapesta, in care a fost implicat un microbuz inmatriculat in Romania. The post Primele imagini video cu accidentul din Ungaria in care au murit noua romani appeared first on Renasterea banateana .

- In urma cu o saptamana, Stefan a spus ca veniturile bugetare au crescut cu 11,8- in primele patru luni, pana la 89,6 miliarde lei, dupa ce Klaus Iohannis a criticat Guvernul condus de Viorica Dancila pentru rezultatele din primul trimestru. Potrivit datelor Eurostat, tarile care au avut un avans economic…

- „Vreau sa fac o observație. Exista de foarte multe ori tentația și tendința in Romania de a considera o afirmație facuta de catre Comisia Europeana ca adevarul absolut. Sa știți ca la Comisia Europeana lucreaza funcționari, unii de foarte buna calitate fara indoiala, și care au și ei dreptul sa greșeasca…

- Accidentul aviatic din apropierea orasului Smolensk produs in 2010, soldat cu moartea presedintelui polonez Lech Kaczynski si a altor 95 de oficiali, a fost cauzat de o explozie produsa la aripa stanga a aeronavei, au anuntat, miercuri, anchetatorii polonezi, relateaza site-ul postului Radio Poland.

- Jurnalista Marinela Rața Panaite a adus Dodo Baby Box in Romania, cutii cu tot ce e necesar pentru un nou-nascut in primele luni dupa naștere. Conceptul este finlandez, a fost implementat acolo in anii ’30 și a contribuit la scaderea mortalitații infantile. In Romania, la fiecare 5-6 ore, un copil…

- Un accident rutier s-a petrecut marti dimineata, in jurul orei 9.30, pe Autostrada Deva-Sibiu, la limita intre judetele Alba si Hunedoara, in zona Sibot. Din primele date, un TIR s-a rasturnat și o autoutilitara a fost avariata. Accidentul s-a petrecut pe sensul de de circulatie Hunedoara – Alba. Din…

- Subofiterul de politie din Arad care marti dupa-amiaza a condus beat si a accidentat mortal un barbat care traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile, dupa ce procurorii au inceput urmarirea penala pentru conducerea unui vehicul sub influenta…