Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta din Africa de Sud au raspuns ingrijorarilor exprimate de autoritatile britanice privind noua varianta de coronavirus care a suferit mutatii mai ample decat cea britanica si astfel s-ar putea dovedi mai rezistenta la vaccinurile actuale. Ei avertizat si asupra importantei distribuirii…

- Autoritatile sanitare austriece au detectat pentru prima data patru cazuri ale mutatiei coronavirusului SARS-CoV-2, aparuta initial in Marea Britanie, si unul cu noua tulpina sud-africana, contribuind ambele la o mai mare raspandire a agentului patogen, relateaza luni EFE. Noua tulpina din…

- Ministrul britanic al Sanatații Matt Hancock se declara „incredibil de ingrijorat” de varianta de coronavirus descoperita in Africa de Sud, care a ajuns deja in Regatul Unit, relateaza BBC. „Este o problema chiar mai mare” decat noua tulpina din Marea Britanie, a spus Hancock intr-un interviu pentru…

- Statele Unite au raportat marti primul caz de Covid-19 confirmat a fi cauzat de noua varianta de coronavirus despre care e crezut ca a aparut in Marea Britanie si despre care cercetatorii spun ca este mult mai contagioasa, relateaza NBC.

- Oamenii de stiinta au reusit ''secventierea variantei virusului B1.1.7 la o persoana infectata in noiembrie anul acesta'', a afirmat Ministerul Sanatatii din Saxonia Inferioara (nord) intr-un comunicat transmis AFP, scrie Agerpres. Noua tulpina este mult mai contagioasa si ar fi responsabila de o mare…

- Experții in sanatate susțint ca noua mutatie a virusului SARS-CoV-2 descoperita in Marea Britanie este mult mai contogioasa pentru copii decat variantele precedente și ar putea deveni rapid dominanta. Daca pana acum, spre deosebiere de adulți, copiii mai puțin predispuși infectarii cu noul coronavirus,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a lansat, luni, un apel la intensificarea "vigilentei", in contextul aparitiei unei "mutatii problematice" a coronavirusului, subliniind ca vaccinarea va incepe imediat dupa Craciun. "Trebuie sa dublam vigilenta. Este vorba de o mutatie problematica a…

- Noua tulpina a coronavirusului, detectata in Marea Britanie, dar și in alte țari precum Danemarca, Olanda și Australia, este inca analizata de oamenii de știința, care avertizeaza ca toate afirmațiile ce susțin ca aceasta ar fi mai virala, dar nu neaparat mai agresiva și mai rezistenta in fața vaccinurilor,…