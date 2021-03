Stiri pe aceeasi tema

- Decizia autoritaților locale din regiunea Piemont a fost luata ca masura de precauție dupa ce un profesor in varsta de 57 de ani a murit la o zi dupa ce s-a imunizat cu ser din lotul respectiv. Inițial, autoritațile voiau sa suspendate toate vaccinarile cu AstraZeneca pana la noi rezultate, scrie presa…

- Redam mai jos comunicatul de presa:„Instituția Prefectului – Municipiul București informeaza ca, astazi, 02 martie 2021, s-a desfașurat ședința extraordinara a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența.Avand in vedere evoluția pandemiei de COVID-19 cauzata de noul coronavirus SARS-CoV-2…

- Sebastian Lazaroiu a urmarit situația din PNL și insinueaza ca liderul PNL, Ludovic Orban, ar fi cedat presiunilor dezvoltatorilor imobiliari din Capitala, in razboiul suspendarii PUZ-urilor. ”O știre grea pentru ziua de ieri: Orban și-a scapat ochelarii pe jos și i-a ridicat un dezvoltator…

- Suspendarea PUZ-urilor pentru cinci sectoare, propusa de primarul general Nicușor Dan este criticata de primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, care este de parere ca astfel Capitala va ramane printre cele mai puțin dezvoltate capitale europene. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone,…

- Condiții pentru suspendarea ratelor la banci. Romanii care au probleme financiare vor putea sa suspende plata ratelor la banci pentru cel mult 9 luni. Guvernul a decis ca masura de sprijin sa continue si anul acesta, in contextul in care multe persoane si-au pierdut locurile de munca ori au venituri…

- Vremea va fi deosebit de rece in Capitala, cu temperaturi care scad pana la -12 grade Celsius in oraș și -14 grade in zona preorașeneasca, au anunțat, vineri, meteorologii. Citește și: SURSE - Ședința tensionata la PSD București: Gabriela Firea, Daniel Florea și Gabriel Mutu se opun revenirii…

- Reducerile de pret si ofertele garantate pe 1 an (Nova 6+6) si 2 ani (Nova 24), la nivel national, aduc peste 1.000 de noi contracte in portofoliul Nova Power & Gas, companie membra a grupului E-INFRA, in primele zile ale anului 2021. „Am construit pachete care se bazeaza pe competitivitate și simplitate,…

- Audieri intr-un dosar care vizeaza contrabanda cu țigari Foto: Arhiva. Au fost percheziții vineri, în București și în județele Ilfov și Giurgiu, într-un dosar care a vizat o grupare specializata în contrabanda cu țigari. 22 de persoane au fost aduse la audieri, la…