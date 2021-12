Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de buget pentru 2022 nu este înca gata, ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, fiind așteptat luni la ședința Coaliției unde sa prezinte o prima forma. Chiar daca liderii PSD și PNL susțin ca legea poate fi aprobata pâna la finalul anului, cel mai probabil însa bugetul…

- Ministrul Finanțelor, buzoianul Adrian Caciu, promite ca romanii nu vor plati noi taxe in 2022. In urma discuțiilor cu reprezentanții mediului de afaceri, acesta a promis ca orice analiza și modificare a regimului fiscal, va fi facuta in mod predictibil, dupa cum a declarat ministrul intr-o postare…

- "O sa stabilim liniiile de efort pe perioada imediat urmatoare, astfel incat sa avem demersurule intreprinse pentur ca pana pe 24 decembrie sa avem bugetul elaborat și aprobat," a declarat Nicolae Ciuca. O alta intarziere a fost semnalata de șeful guvernului și in cazul implementarii masurilor din Planulu…

- Noul ministru al Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, vineri, dupa ce Guvernul a adoptat a doua rectificarea bugetara din acest an, ca „bugetul pe 2021 l-am gasit cu probleme mari, in sensul in care nu ai plata salariilor asigurata, a pensiilor, nu ai autoritatile locale finantate, plata persoanelor…

- Avem raportul asupra inflatiei de la BNR care ne spune clar ca lucrurile nu se calmeaza doar pentru faptul s-a schimbat Guvernul, a declarat Adrian Câciu, ministrul Finanțelor, conform Agerpres. Potrivit acestuia, efectele inflatiei "nu sunt întotdeauna ca la doctor, ai luat un medicament…

- Presedintele PNL Florin Cîtu a cerut vineri, o întâlnirea a Coaliției înainte ca rectificarea bugetara sa fie adoptata de catre Guvern, au declarat surse politice pentru HotNews.ro. Ședința liderilor de Coaliție va avea loc la ora 12.00. Potrivit surselor citate, Cîțu ar…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost ales președinte al Camerei Deputaților prin votul a 217 aleși ai Partidului Social Democrat și ai Partidului Național Liberal. Candidatul Uniunii Salvați Romania, Cristina Pruna, a primit doar 77 de voturi. Astfel, in favoarea lui Marcel Ciolacu au votat „pentru”…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 237 de voturi "pentru", 50 "impotriva" si doua abtineri, proiectul de lege pentru infiintarea Autoritatii Vamale Romane, anunța Agerpres. Proiectul de lege a fost initiat de fostul ministru al Finantelor si fost senator PSD Eugen Teodorovici.…