Stiri pe aceeasi tema

- Un caz tulburator a avut loc intr-o gradinița din Suceava. O educatoare, in varsta de 52 de ani, care lucreaza in domeniu de 20 de ani, este acuzata ca și-a violat trei eleve. Tatal a doua micuțe și-a facut singur dreptate și i-a incendiat autovehiculul femeii. In momentul de fața, aceasta a fost arestata…

- Sub acest slogan s-a desfașurat proiectul caritabil inițiat și organizat de Gradinița cu Program Prelungit „Casuța din povești" – structura a Școlii Gimnaziale „Europa" din Targu Mureș in colaborare cu DGASPC Mureș. Ideea proiectului a aparut mai intai ca un atelier ce urma a fi prezentat colegelor,…

- Doua gradinițe din Alba, ZERO angajați vaccinați anti-COVID: Ce se intampla cu elevii acestora luni, cand incepe școala Doua gradinițe din Alba, ZERO angajați vaccinați anti-COVID: Ce se intampla cu elevii acestora luni, cand incepe școala Școala și gradinița incep, luni, pentru toți copiii, iar orele…