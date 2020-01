Ce spun cei însărcinaţi de Pelosi să gestioneze destituirea lui Trump despre strategia democraţilor în procesul din Senat Presedinta Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, îsi da seama ce lupta va trebui sa se duca pentru a convinge majoritatea republicana din Senat sa îl condamne pe presedintele Donald Trump în cadrul procesului de destituire. Dar asta nu înseamna ca ea si democratii din Camera nu vor încerca, potrivit USA Today, citat de Rador.



Miercuri, Pelosi a luat îndelung asteptata decizie pe tema celor care vor gestiona procesul din Camera, ceea ce ne permite sa aruncam o privire asupra strategiei democratilor în decursul istoricului proces care va hotarî

Sursa articol: hotnews.ro

