Autoritatile din orasul Patarlagele, judetul Buzau, spun ca cei doi tineri vindecati de COVID-19 si apoi retestati pozitiv au fost rupti complet de comunitate in cele 12 zile de izolare. De aceea, spune primarul localitatii buzoiene, vecinii nu au motive de ingrijorare. Ministrul Sanatatii a dispus o ancheta pentru a se vedea ce s-a intamplat in cazul celor doi veri din Patarlagele. Cei doi buzoieni repozitivati cu COVID-19 au locuit impreuna, in gospodaria unuia dintre ei, pe care politistii din localitate nu au scapat-o din ochi. ”Au fost monitorizati atat de politia nationala, oraseneasca,…