Ce spun analistii financiari despre maririle de pret pentru polita RCA? Se pare ca asigurarile RCA se vor scumpi anul acesta si aceasta decizie a fost analizata de specialistii in finante pentru a oferi informatii cat mai relevante cumparatorilor. Romasig prezinta parerile analistilor cu privire la modul in care preturile pentru asigurarile RCA vor varia in acest an, astfel incat fiecare consumator sa stie la ce sa se astepte.



Cum se modifica pretul pentru o asigurare RCA?



Cei care au nevoie de o asigurare RCA in perioada urmatoare, vor descoperi cu siguranta unele modificari de pret. Asigurarile se scumpesc din cauza modificarilor aduse pietei… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „In momentul acesta, din pacate, nu mai este impozitul unic, nici pe departe, pentru ca s-au facut atatea modificari incat cei 16% nu mai sunt in realitate așa, dar (n.r. statul roman) aplica aceasta cota pentru ca era mai ușor, mult mai ușor de implementat din punct de vedere tehnic, atata vreme cat…

- In Romania, exista 19 categorii de persoane fizice care beneficiaza de asigurare de sanatate fara a plati contributia aferenta. Potrivit AlephNews, categoriile de persoane fizice care beneficiaza de asigurare de sanatate fara a plati contributia aferenta sunt urmatoarele: 1.Copiii care au varsta pana…

- „In momentul acesta, din pacate, nu mai este impozitul unic, nici pe departe, pentru ca s-au facut atatea modificari incat cei 16% nu mai sunt in realitate așa, dar (n.r. statul roman) aplica aceasta cota pentru ca era mai ușor, mult mai ușor de implementat din punct de vedere tehnic, atata vreme cat…

- 150.000 de persoane – cadre medicale – s-au inscris, pana marți, pentru a fi vaccinate in prima etapa a campaniei, iar autoritațile se așteapta ca jumatate dintre profesori sa fie de acord cu imunizarea și sa intre in proces pana la sfarșitul acestei luni, afirma coordonatorul național al campaniei…

- Conform Asociației CFA Romania, a analiștilor financiari, cursul va ajunge la 4,9906 lei/euro in urmatoarele 12 luni, o scaderea a PIB cu 4,4% in 2020 și o creștere a indicatorului de 3,3%, anul viitor.

- CHIȘINAU, 29 nov - Sputnik. Polițele de asigurare Raspundere Civila Auto (RCA) se scumpesc din 1 decembrie, conform deciziei Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNFP), publicata deja in Monitorul Oficial. © Sputnik / Rodion ProcaRCA și „Carte Verde” – altfel de prețuri din 1 iulie Majorarea…

- Romania se menține intre țarile UE cu cea mai ridicata rata a inflației, deși indicatorul a scazut in ultimele luni. Țarile cu inflație negativa Rata anuala a inflatiei in zona euro a ramas stabila la minus 0,3% in luna octombrie 2020, in timp ce in Uniunea Europeana a ramas stabila la 0,3%, tarile…

- In Romania au fost raportate in urma cu o zi 7.304 cazuri noi de COVID-19, un numar mai mic decat cele inregistrate in ultima perioada, cand s-a ajuns la peste 10.000 de cazuri. Nu este un moment de bucurie, pentru ca orice bucurie aduce relaxare, ceea ce acum nu este indicat, a explicat la Digi24 medicul…