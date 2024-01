Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (32 de ani), suspendata timp de 4 ani din tenis pentru dopaj, este in așteptarea unui verdict de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Intre timp, sportiva din Constanța s-a mutat in Emiratele Arabe Unite, la Dubai, unde se și antreneaza. In timpul liber, ea s-a relaxat ieri…

- S-a aflat cand revine Simona Halep in tenis. Americanii au dat cartile pe fata in scandalul de dopaj in care este implicata romanca.Simona Halep a incasat 4 ani de suspendare, dupa ce a fost gasita vinovata in cazul de dopaj din 2022. Vezi AICI cand va reveni Simona Halep pe teren...

- Simona Halep nu a avut cel mai bun an din cariera, fiind suspendata pe o perioada de 4 ani pentru testul pozitiv cu Roxadustat de la US Open 2022. Ea așteapta sa fie audiata de Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, in perioada 7-9 februarie 2024. In acest context, sportiva cu doua titluri de…

- Simona Halep a transmis un mesaj, marți, dupa ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) a fixat termenul de judecata al apelului inaintat de romanca impotriva suspendarii de patru ani. Simona se declara bucuroasa ca va avea șansa sa iși „demonstreze nevinovația” in perioada 7-9 februarie…

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a anuntat pe site-ul sau oficial ca o va audia pe jucatoarea romana de tenis Simona Halep in perioada 7-9 februarie in procesul acesteia impotriva Agentiei Internationale pentru

- Tribunalul disciplinar al Unitatii pentru Integritatea Atletismului (AIU) a decis sa ridice suspendarea pentru dopaj in cazul atletei Norah Jeruto care are origine kenyana, potrivit L’Equipe. ,Norah Jeruto a fost suspectata de utilizarea unei substante sau a unei metode interzise, detectata prin…

- Ion Țiriac (84 de ani) a comentat in stilul caracteristic situația Simonei Halep (32 de ani), dupa ce constanțeanca a facut apelul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS), impotriva suspendarii de patru ani. Ion Țiriac continua sa respinga ferm acuzațiile care i se aduc Simonei Halep,…

- Simona Halep a fost suspendata pe o perioada de 4 ani pentru dopaj, a anuntat, pe 12 septembrie, Agentia Internationala pentru Integritate in Tenis (ITIA). In data de 24 octombrie, jucatoarea romana a depus apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS-CAS) de la Lausanne, impotriva suspendarii sale.…