Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa olimpica de fotbal a Romaniei a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul amical sustinut, la Mogosoaia, in compania formatiei similare a Arabiei Saudite. Cele doua echipe calificate la JO de la Tokyo au incheiat la egalitate (1-1) si in primul amical, de sambata, tot la Mogosoaia. Romania…

- Romania a remizat din nou, scor 0-0, cu Arabia Saudita U23, reprezentativa de asemenea calificata la Jocurile Olimpice, marti, in ultimul din cele doua meciuri-test programate sa se desfasoare la CNF Mogosoaia, informeaza FRF. Romania a inceput aceasta a doua partida-test avand urmatorul prim…

- Echipa nationala a României care va evolua la Jocurile Olimpice a remizat, sâmbata, scor 1-1, cu Arabia Saudita U23, reprezentativa de asemenea calificata la competitia de la Tokyo, în primul din cele doua meciuri-test programate sa se desfasoare la CNF Mogosoaia.George Ganea…

- Romania U23 a remizat azi, 1-1, cu Arabia Saudita U23, reprezentativa calificata și ea la Jocurile Olimpice. Partida s-a jucat fara spectatori și nu a fost televizata, pentru a respecta pregatirea planurilor tactice dedicate meciurilor oficiale de la turneul final care incepe in aceasta luna, informeaza…

- Tricolorii Under 23 pregatesc participarea la Jocurile Olimpice din Japonia, in Spania, acolo unde se vor afla, pana pe data de 9 iunie, intr-un cantonament centralizat, in care se pune ”baza” efectivului cu care se va participa la Olimpiada. Naționala olimpica a pierdut la limita cu Mexic, 0-1, iar…

- Romania U23 va juca azi primul amical din cantonamentul din Spania, cu Mexic U23. Partida va incepe la ora 21:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaTV. liveTEXT de la 21:00 » Romania U23 – Mexic U23 Echipe probabile: Romania U23: Aioani - Boboc, Cr. Manea, R. Grigore, Velisar - M. Marin,…

- Formatia FC Voluntari a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC Viitorul, în etapa a treia a play-out-ului Ligii I.Unicul gol al meciului a fost marcat de Jefte (28), informeaza News.ro.Au evoluat echipele:FC Voluntari: Rîmniceanu - Tamas,…

- Viitorul Constanța joaca acasa cu Gaz Metan Mediaș, de la ora 19:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul etapei a 2-a din play-out VIITORUL - GAZ METAN, liveTEXT de la 19:00 Click AICI pentru live+statistici! VIITORUL - GAZ METAN, echipe…