- Sportivii romani vor evolua la Jocurile Olimpice de la Paris, pe 29 iulie, la canotaj, mountain bike, inot, tenis si tenis de masa, relateaza agerpres. LUNI 29 IULIE (ora Romaniei) Canotaj

- Irina Begu, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian au evoluat fara niciun insemn național pe echipamentul de joc. La nici un alt sport, de la natație, in frunte cu David Popovici, la tenis de masa și canotaj nu s-a intamplat asta, potrivit golazo.ro In primul tur al turneului de simplu feminin de la Paris…

- Sportivii romani vor evolua la canotaj, gimnastica artistica, inot, polo, scrima si tenis la Jocurile Olimpice de la Paris, in data duminica 28 iulie. Canotaj... The post Canotaj, gimnastica artistica, inot, polo, scrima si tenis, in agenda romanilor, duminica, la Jocurile Olimpice appeared first on…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat recent ca iși dorește ca țara sa sa se claseze in „top 5” in clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Paris. Aceasta este o provocare ambițioasa pentru delegația franceza, dar investițiile masive in sport și sprijinul acordat sportivilor de-a…

- Echipa olimpica a Romaniei, avand in componenta 107 sportivi care vor concura la 18 discipline olimpice, a plecat, ieri, la Paris, pentru a participa la Jocurile Olimpice de vara organizate intre 26 iunie și 11 august 2024. Poze, interviuri, promisiuni, zambete, imbrațișari și declarații peste declarații.…

- O medalie la Paris ar fi un vis, crede Jaqueline Cristian. La primele Jocuri Olimpice din cariera, Jaq vrea sa faca un rezultat mare in turneul care se va desfașura chiar la Roland Garros. Jocurile Olimpice de la Paris vor fi in direct la TVR. Romania va avea trei jucatoare in turneul olimpic la simplu.…

- Jocurile Olimpice de la Paris 2024: Romania va trimite la Paris 2024 un numar de 101 sportivi, menținand astfel o prezența similara cu cea de la Tokyo 2021, ultima competiție olimpica. Aceasta echipa diversificata va concura in numeroase discipline, aducand speranțe și mandrie naționala. Prima participare…

- Simona Halep nu va putea participa la Jocurile Olimpice de la Paris, conform anunțului facut de Federația Internaționala de Tenis (ITF). In ciuda unor eforturi considerabile din partea echipei sale și a Federației Romane de Tenis (FRT), Halep nu a indeplinit criteriul legat de clasament. In prezent,…