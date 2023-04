Stiri pe aceeasi tema

- Noua spitale de adulti si copii si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov vor asigura asistenta medicala de urgenta in Capitala in Vinerea Mare si de Paste, zile de sarbatoare legala, a transmis Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti. Cele noua spitale care vor asigura asistenta medicala…

- La Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Grigore Alexandrescu” s-a efectuat un nou transplant hepatic la un pacient de 14 ani, iar generozitatea unei familii care a acceptat donarea de organe de la un pacient aflat in moarte cerebrala la Spitalul Clinic de Urența București a salvat alte patru vieți.…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tise, impreuna cu reprezentanții Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii care gestioneaza serviciul de call-center ALOPEDI – 0364917, au realizat o analiza a activitații derulate in trimestrul intai al acestui an prin intermediul proiectului dedicat…

- A inceput sa creasca usor numarul cazurilor de persoane din judetul Iasi depistate cu COVID-19. Daca numarul acesta scazuse atat de mult incat, la inceputul iernii, erau zile si cu mai putin de zece cazuri, in ultimele sapte zile au fost constant peste 30 cazuri / zi depistate in judet. In mod concret,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca, daca un spital functioneaza intr-o cladire incadrata in casa de risc seismic, exista riscul ca, in caz de cutremur puternic, sa nu mai fie functional. In ceea ce priveste spitalele care au cladiri reabilitate din punct de vedere…

- Potrivit comunicatului, cele noua spitale care asigura asistența medicala de urgența in zilele de 23 și 24 ianuarie sunt:- Spitalul Clinic de Urgenta București Floreasca – tel: 021/599.23.00;- Spitalul Clinic de Urgenta Universitar – tel: 021.318.05.23 / 021.601.24.00 ;- Spitalul Clinic de Urgenta…