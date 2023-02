Stiri pe aceeasi tema

- Invitat la Interviurile Digi24.ro , Andrei Baciu, secretar de Stat in Ministerul Sanatații, a raspuns intrebarilor jurnalistului Alexandru Rotaru. Care este planul Romaniei in cazul unui astfel de cataclism? Toate sunt gestionate de DSU. Exista un plan de raspuns la cutremur. Prevede desfașurarea…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, joi, scaderea numarului de infectii respiratorii, cu 5% fata de saptamana anterioara, fiind inregistrate 98.011 cazuri. ”Se mentine o raspandire geografica extinsa, dar cu o intensitate medie a activitatii gripale”, au transmis specialistii. ”In…

- Specialiștii de la Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a anunțat ca saptamana viitoare se va stabili daca astazi a fost sau nu varful acestui val de gripa, avand in vedere ca in ultima saptamana s-au inregistrat aproximativ 140.000 de mii de infecții respiratorii acute cu aproape 40% mai…

- Mai mulți parinți considera necesar triajul epidemiologic recomandat de Ministerul Sanatații, dupa ce a crescut numarul cazurilor de gripa sezoniera, scrie site-ul Școala 9 . In multe școli, cabinetele medicale lipsesc sau personalul este insuficient. „Asistenta nu vad cum ar putea sa faca fața unui…

- Institutul National de Sanatate Publica a anuntat, joi, primele doua decese confirmate cu virusul gripal, in sezonul 2022 – 2023. Doua femei din Bucuresti au murit din cauza virusului gripal. Cele doua nu erau vaccinate impotriva gripei. Numarul cazurilor de gripa din perioada 26.12.2022 – 01.01.2023…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe Richter s-a produs luni dimineata, la ora locala 9:47, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- 13 victime ale accidentului care a avut loc ieri, 22 decembrie, la intrarea in Pasajul Unirii mai sunt internate in spitale din București, potrivit unui comunicat emis sambata de Ministerul Sanatații. Numarul este in scadere dupa ce, imediat dupa accident, 24 de persoane, printre care doi copii, au…

- * Dependenta de tutun este o boala, nu un viciu * Unul din 3 tineri europeni cu varsta sub 24 de ani este fumator * Tigarile neconventionale nu inseamna un risc scazut Consumul de tutun este responsabil pentru aproape 700.000 de decese premature in fiecare an la nivelul Uniunii Europene, iar aproximativ…