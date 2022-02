Ce soluții propun experții pentru a putea să ne plătim facturile la gaze și la curent și după 1 aprilie Experții din domeniul energetic au mai multe soluții, pe care spera ca guvernanții sa le aplice, astfel incat și dupa 1 aprilie, data la care se va scoate compensarea facturilor, sa platim sume cat de cat decente la curent și la gaze. “In acest sens, propunem o serie de masuri care sunt menite sa reduca costul catre clientul final, dar sa nu intervina in mecanismele de auto-reglare a pieței concurențiale”, a declarat profesorul Dumitru Rașnița, președintele Asociației Energia Inteligenta, care reunește profesioniști din domeniul gazelor naturale, hidrogenului, energiei electrice și eficienței… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

