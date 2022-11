Ce soluții naturiste ne sunt recomandate în prag de iarnă pentru creșterea imunității Schimbarile de temperatura care insoțesc trecerea de la un anotimp la altul dau adesea peste cap funcționarea organismului. O serie de produse naturiste pot crește imunitatea in prag de iarna. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Video|… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Video|…

Stiri pe aceeasi tema

- Unii clienti noncasnici nu reusesc sa-si gaseasca furnizori de gaze, iar Engie cauta volume de gaze pentru a-i aproviziona pe acestia in regim de ultima instanta, a afirmat, joi, Eric Stab, directorul general al Engie Romania, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Guvernul ia in calcul majorarea salariului minim, de la 1 ianuarie, la 3.000 lei, majorarea pensiilor urmand a fi de maximum 11%, in functie de bugetul pe anul viitor, au precizat surse politice pentru News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marți, intr-un interviu difuzat de Antena 3, ca iși dorește ca Guvernul sa acopere rata inflației prin creșterea pensiilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Aprecierea recenta a dolarului american creeaza ”o situatie nesustenabila” pentru activele mai riscante, care s-ar putea solda cu o criza financiara sau economica, au avertizat luni analisti ai bancii Morgan Stanley, intr-o nota adresata clientilor, transmite Reuters. Fii la curent cu cele…

- Introduse recent pe frontul din Ucraina, dronele iraniene reprezinta o amenințare serioasa pentru apararea antiaeriana ucraineana, dupa ce forțele ruse au țintit cu ajutorul lor infrastructura militara și echipamente de lupta, spun soldații ucraineni aflați pe front, relateaza Politico. Fii…

- Presedintele Biden a dezvaluit o serie de masuri menite sa preintampine violentele alimentate de ura in Statele Unite. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Schimbarile climatice reprezinta una din cele mai mari provocari ale omenirii la nivel global și reclama masuri majore, pe termen lung, afirma premierul Nicolae Ciuca, prezent la lansarea raportului „Limitarea schimbarilor climatice și a impactului lor: o abordare integrata pentru Romania”. Fii…

- Preturile petrolului au crescut marti cu aproximativ 3 dolari pe baril, dupa ce Arabia Saudita a sustinut ideea reducerii productiei OPEC+ pentru a sustine preturile in cazul revenirii pe piata a titeiului iranian si in perspectiva unei reduceri a stocurilor in Statele Unite, transmite Reuters.…