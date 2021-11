Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PNL si PSD, Florin Citu si Marcel Ciolacu, se intalnesc sambata pentru armonizarea pozitiilor pe mai multe teme din programul de guvernare, inca nesolutionate de echipele de negocieri. Duminica va avea loc o noua intalnire PSD-PNL pentru a decide cu privire la propunerile pentru functia de premier…

- Saptamana viitoare, Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) va da pronuntarea in dosarul cercetarii disciplinare a judecatorului Costin Andrei Stancu de la Curtea de Apel Pitesti.

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la sediul Partidului Social Democrat, ca sunt domenii unde negocierile pentru programul de guvernare continua și ca sunt necesare discuții politice. Ciolacu s-a referit și la domeniul Justiției, și a precizat ca Secția pentru Investigarea Infracțiunilor…

- Catalin Denciu , medicul-erou din incendiul de la spitalul din Piatra Neamț, a fost pus sub acuzare de procurori Catalin Denciu , medicul-erou din incendiul de la spitalul din Piatra Neamț, a fost pus sub acuzare de procurori Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a anuntat suspectii…

- Ministrul propus la Justitie, Stelian Ion a primit un aviz negativ, marti, in urma audierii in cele opt comisii comune ale Cameri Deputatilor si Senatului. Acesta a declarat in cadrul audierii ca este necesara desfiintarea Sectiei Speciale din Justitie, pentru ca este ”moarta”. Ion Stelian…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a fost sancționata contravențional de IPJ Iași in urma evenimentelor de la Rachiteni, precizeaza Inspectoratul de Poliție Iași, in urma unei solicitari transmise RFI Romania autoritaților competente.Inspectoratul Județean de Poliție Iași precizeaza in raspunsul transmis RFI…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania, Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor si Asociatia Initiativa pentru Justitie solicita desfiintarea Inspectiei Judiciare si crearea a doua structuri de inspectie judiciara cu personalitate juridica distincta, una pentru judecatori…

- Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție ( SIIJ ) a trimis in judecata, de la inceputul anului și pana pe 23 august, un singur dosar și a clasat 736, a informat Hotnews . Totodata, in cei trei ani de existența, SIIJ a trimis in judecata 5 dosare, inclusiv cel din 2021. In perioada 1 ianuarie…