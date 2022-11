Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul a fost facut vineri de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Lucian Heius, in cadrul unei conferinte de presa, unde a aratat ca exista un mare grad de neconformare la declarare in cazul medicilor stomatologi, informeaza Agerpres . „Din analizele noastre a reiesit ca exista…

- Este risc de blackout in Romania! Aceasta varianta este luata in calcul de mulți specialiști in energie. Unul dintre cei mai mari furnizori de energie din Romania a spus ce se petrece chiar in acest moment. E.ON Romania a admis ca nu mai poate incheia contracte noi pentru ca nu se gasește energie si…

- RO-ALERT nu a fost conceput pentru a trimite alerte in caz de cutremur, iar asta pentru ca sistemul nu poate detecta in prealabil vreun cutremur. Sistemul este gandit pentru a alerta populația in cazul in care exista probleme severe dupa un cutremur, sau daca exista alte dezastre naturale, sau orice…

- Specialistii Spitalului „Victor Babes” Timisoara atrag atentia, luni, asupra abuzului de antibiotice, ceea ce duce ca, in cazul unor infectii severe, sa nu mai existe solutii terapeutice. Medicii considera ca este necesara o reducere cu cel putin 30 la suta a consumului de astfel de medicamente.…

- Medicii Spitalului „Dr. Victor Babeș” atrag atenția: Abuzul de antibiotice face ca in cazul unor infecții severe sa nu mai existe soluții terapeutice”. Romania este pe locul 3 intre țarile europene in ceea ce privește consumul de antibiotice. Medicii Spitalului de Boli Infecțioase...

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a vorbit despre masurile pe care ar trebui sa le ia fiecare roman, in parte, in cazul unui atac nuclear. Arafat spune ca nu exista un pericol nuclear acum care sa amenințe Romania, dar ca autoritațile și cetațenii trebuie sa fie pregatite…

- Criza energetica de la nivel internațional este greu de gestionat, insa nici nu se cauta soluții alternative sau cel puțin nu vedem masuri clare la nivel național prin care panourile fotovoltaice sa poate fi instalate și puse in funcțiune mai ușor. Numarul celor interesați sa instaleze panouri fotovoltaice…

- Raed Arafat a facut apel la calm legat de un posibil dezastru nuclear care s-ar produce la centrala nucleara de la Zaporojie, din Ucraina, ratand ca aceasta centrala este situata departe de Romania.