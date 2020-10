Ce soluţii au fost găsite pentru elevii din Craiova care învăţau în clase vagon S-au schimbat conditiile pentru elevii din clasa pregatitoare de la Scoala „Traian” din Craiova care au invatau in clase vagon si in mergeau la toaleta din curtea unitatii scolare. Managerul unitatii de invatamant spune ca pentru a solutiona problema a renuntat la programul After School. Parintii elevilor de la o clasa pregatitoare a Scolii gimnaziale „Traian” au reclamat saptamana trecuta ca s-au trezit ca li s-a schimbat brusc sala de curs de catre conducerea unitatii si ca masura nu era una benefica celor mici, in conditiile actuale de pandemie. Practic, scolarii invatau intr-o sala de clasa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

