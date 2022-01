Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) pregatește un pachet de sustinere a companiilor din sectorul agroalimentar, afectat puternic de majorarile de preturi la energie și gaze. Concret, se are in vedere o compensare a bonusului de cogenerare, dar si a costului pentru certificatele verzi din fiecare factura a beneficiarilor. Compensarea se va face dintr-un buget alternativ, a precizat ministrul Adrian Chesnoiu. Masura are in vedere susținerea producției interne, astfel incat prețurile sa poata sa fie ținute sub control. “Chiar in aceasta dimineata, ca urmare a sedintei informale de…