- Romania risca sa-i fie intreprupte sau suspendate plațile de fonduri europene daca nu asigura independența Autoritații sale de audit de pe langa Curtea de de Conturi, avertizeaza Comisia Europeana, care a transmis recent Guvernului de la București o scrisoare in care și-a exprimat ingrijorarea cu privire…

- Curtea de Conturi va solicita și va ține cont de punctul de vedere al Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice ANAP, avand in vedere ca ambele controleaza autoritațile pentru respectarea legii in organizarea licitațiilor și semnarea contractelor de achiziție publica. Este o prevedere importanta a…

- Limitarea atributiilor Curtii de Conturi, inclusiv in privinta recuperarii prejudiciilor si a controalelor privind achizitiile publice, modificari propuse de PSD si adoptate deja de Camera Deputatilor, pot duce la suspendarea tuturor platilor facute de UE in proiecte europene.

- Dupa ce ieri a fost dezbatut timp 12 ore in cadrul Comisiei de Buget Finante din Camera Deputatilor, proiectul de lege privind modificarea si completarea Legii nr.94 1992 care vizeaza organizarea si functionarea Curtii de Conturi a fost aprobat astazi de deputati.Proiectul, initiat de 25 de parlamentari…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege initiat de senatorul Daniel Zamfir privind functionarea Curtii de Conturi, care prevede, printre altele, ca in cazul procedurilor de achizitii publice se va tine cont de punctele de vedere ale Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP),…

- PNL a anuntat miercuri ca va contesta la Curtea Constitutionala infiintarea Comisiei speciale privind modificare legilor securitatii nationale, afirmand ca aceasta comisie este “un paravan pentru obsesia bolnava a liderilor PSD-ALDE de a decapita serviciile de informatii”. “Aceasta structura dubleaza…

- Viorica Dancila a spus ca dupa aparitia in spatiul public a scrisorii Comisiei Europene din octombrie 2012 in care se cereau informatii despre dosare din instante a solicitat Ministerului Justitiei o analiza, iar institutia i-a transmis in aceasta dimineata ca "au mai existat astfel de practici"…

- 'Parlamentul a lansat, la sfarsitul anului 2016, o procedura de revocare a mandatului presedintelui Autoritatii de Supraveghere Financiara' (n.a Misu Negritoiu), 'in urma masurilor luate dupa efectuarea, in 2015, a unei reevaluari a bilantului si a testului de rezistenta a sectorului asigurarilor in…