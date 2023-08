Ce simbolizează plăcuța cu un punct roșu, plasată sub semnele de circulație din unele state europene In țarile europene, chiar și in cele din afara UE, indicatoarele rutiere sunt fie aceleași, fie foarte asemanatoare și au semnificații ca in Romania. Dar exista și unele care nu se gasesc in toate țarile și ceea ce indica ii pot deruta chiar și pe cei mai experimentați șoferi. Unul dintre aceste semne, precum cel din imagine, este o placuța verticala, care intr-un chenar negru pe fundal alb, are o sageata neagra in centru și un punct roșu deasupra ei. In general, indicatoarele in cadru negru și pe fundal alb sunt un avertisment, in timp ce existența unei sageți arata direcția de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O borna kilometrica așteptata de decenii in Romania, cea a kilometrului 1.000 de autostrada, este la cateva zile de inaugurare. Exista insa o mare problema - tronsonul nu poate fi folosit.Oficialii Asociației Pro Infrastructura analizeaza stadiul unuia dintre șantierele importante din Romania,…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au scazut cu 0,59% in primele cinci luni din 2023, la 3,861 miliarde de euro, comparativ cu 3,884 miliarde euro in perioada similara din 2022, conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei, remis vineri AGERPRES."Investitiile directe…

- A fost inaugurata prima fabrica de caramida aparenta din Romania, la Recea, in județul Salaj.Este vorba despre o investitie de peste 14 milioane de euro, din care 1,9 milioane finantare nerambursabila din fondurile norvegiene. Noua fabrica creeaza 45 de locuri de munca.In reteta caramizii…

- Exporturile Romaniei au crescut in primele patru luni cu 7,4%, la 31,046 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 2,4%, la 39,904 miliarde euro, comparativ cu perioada similara a anului trecut. Deficitul balantei comerciale in perioada ianuarie-aprilie a fost de 8,857 miliarde euro, mai mic cu…

- O publicație franceza a realizat o analiza centrata pe salariile, statutul și rolul de la clasa al profesorilor din Germania, Finlanda și Israel. In Germania și Finlanda, salariile cadrelor didactice sunt considerabil mai mari decat in Romania, fiind vorba despre cateva mii de euro pe luna. Pe de…

- Majoritatea benzinariilor din Ucraina au redus prețul la benzina, astazi, 18 mai. Prețul motorinei și gazului auto ramane stabil, in ciuda lipsei rezervelor de combustibil, scrie site-ul Auto.RIA.Benzina A-95 s-a ieftinit cu 4 copeici pe zi. In prezent, costul mediu al combustibilului este…

- Caius Covrig (26 de ani), un fost baschetbalist roman care a ajuns milionar in Statele Unite, a fost invitat intr-un podcast online, unde a vorbit despre afacerile sale, dar și despre ce a gasit la intoarcerea in țara.Caius Covrig detine un hotel de 4 stele in Bușteni si are afaceri in imobiliare.…

- In timp ce toata lumea așteapta cu nerabdare vara și este cu gandul la vacanțele de pe litoral, unii se pregatesc de acum pentru Sarbatorile de iarna.Primaria din Craiova a inceput pregatirile pentru targul de Craciun. Primarul orașului, Lia Olguța Vasilescu a postat primele imagini cu decorațiunile…