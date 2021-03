Ce simbolizează orhideea și cui e bine să oferi o astfel de floare Ce simbolizeaza orhideea și cui e bine sa oferi o astfel de floare. Orhideea este una dintre cele mai cunoscute și iubite flori. Este o floare foarte apreciata pentru gingașia ei, dar și pentru faptul ca se pastreaza viu colorata o lunga perioada de timp. Ce simbolizeaza orhideea {{504795}}Florile ne aduc intotdeauna bucurie atunci cind le primim de la persoanele dragi, iar frumusețea lor ne Citeste articolul mai departe pe noi.md…

