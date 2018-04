Stiri pe aceeasi tema

- Pentru romani, pregatirea Pastelui inseamna mai intai curatenia si bucatele care se fac in casa. De "curatenia de Paste" orice gospodina trebuie sa se achite in timp util si sa aiba casa luna pentru primirea musafirilor pe parcursul a trei zile de sarbatoare. Preparatele de Paste care in general…

- Ouale „muncite”, pe care femeile din mai multe zone ale țarii le pregatesc pentru Paște și astazi, dupa o tradiție care amintește de obiceiuri precreștine, reprezinta, simultan, rememorarea jertfei,...

- Mama si bunica ne invata inca de cand suntem mici ca ouale de Paste se vopsesc intotdeauna in Joia Mare. Acesta este obiceiul care inca se mai pastreaza in Moldova si Bucovina, insa multe gospodine din alte zone vopsesc ouale in Vinerea sau Sambata Mare. Ele folosesc vopsea din comert, dar exista si…

- Te-ai plictisit de vechile metode de vopsire a oualor de Paste, insa nici nu ai vrea sa folosesti o metoda complicata, care dureaza mult? Atunci neaparat trebuie sa incerci trucul asta. Vei obtine niste oua viu colorate, dar cu un aspect texturat si uniform in acelasi timp. Vopsirea oualor folosind…

- Fara ouale pascale n-ar fi masa de sarbatoare. Afla cum sa le verifici prospețimea și care sunt condițiile care le prelungesc termenul de valabilitate! Pentru a-ți da seama daca un ou a expirat sau nu sau cum deosebești un ou deja stricat de unul bun, trebuie doar sa-ți folosești simțurile,…

- Traditia spune ca ouale de Paste se vopsesc in Joia Mare, pentru ca astfel nu se strica tot anul. Plantele ne ofera materia prima pentru colorarea oualor, fie ca este vorba despre flori, frunze sau radacini. Rosu - cu foi de ceapa Foile...

- Daca te-ai saturat de substantele chimice pe care le regasesti de obicei in pachetele prezente la orice magazin, exista cateva modalitati prin care poti sa faci vopsea de oua naturala. in primul rand, ar trebui sa stii ca ouale nu vor fi la fel de stralucitoare precum ouale vopsite in mod conventional.…