Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 29 decembrie, primaria comunei Pastraveni, in parteneriat cu Centrul pentru Cultura si Arte „Carmen Saeculare”, organizeaza cea de-a IV-editie a Festivalului „Traditii si obiceiuri de iarna”. Evenimentul va avea loc la ora 12,30, in spatele sediului primariei din comuna, unde localnicii, dar…

- Iarna si-a intrat in drepturi depline in statiunile montane. Iubitorii sporturilor de iarna deja schiaza pe noua partii din tara. Exista insa si pericole la inatime. In aceasta dupa-amiaza, in Bucegi, peste o suta de turisti - multi diintre ei copii - au ramas blocati de viscol.

- Iarna a venit oficial in Romania de duminca trecuta. De atunci, temperaturile sunt din ce in ce mai scazute, dar normale pentru aceasta perioada. In acest weekend temperaturile vor fi ridicate in aproape toata țara.

- In top 3 destinații de vacanța in perioada iernii sunt Poiana Brașov, Sinaia și Predeal. Cel mai mult conteaza raportul calitate-preț, accesul la partii și starea acestora, arata un studiu recent.

- Ne apropiem cu pași rapizi de luna decembrie, iar specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie anunța ca, incepand de sambata, vremea intra intr-un proces de racire accentuata. Meteorologii din toata Europa au vești proaste, anuntand ca va fi cea mai grea iarna din ultimii 30 de ani. Și Romania…

- In doar cateva ore, iarna isi intra in drepturi in zonele munte. Statiunile insa par total nepregatite pentru valul de turisti. Pe Valea Prahovei gasim locuri care seamana cu niste sate. Au cladiri lasate de izbeliste si partii pe care doar cornutele le curata de iarba.

- Iarna a venit și i-a luat prin suprindere pe turiștii veniți la munte. Pe Transfagarasan, Transalpina și in zone din Harghita a nins atat de tare incat a fost necesara intervenția drumarilor.

- Avertizare meteo ANM: cum va fi vremea in weekend la București și la munte. Vremea in Romania, in intervalul 3-5 octombrie 2019 anunța ca aria ploilor va fi in extindere dinspre vest și va cuprinde treptat toata țara.