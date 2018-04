Un îndrăgit muzician din România luptă cu cancerul. Apel disperat pentru ajutor pe Facebook

"Dragii mei, In ultima vreme starea mea de sanatate s-a inrautatit. De mai bine de un an ma bat cu un cancer care a metastazat pe oase. Durerile sunt cumplite, traiesc cu morfina. Am ezitat mult sa public aceste… [citeste mai departe]