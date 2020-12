Ce-și doresc moldovenii de la Moș Crăciun în 2021 - Video Din cauza restricțiilor impuse de autoritați in contextul raspandirii infecției COVID-19, moldovenii vor petrece sarbatorile de iarna intr-un mod diferit de anii precedenți. © Photo : Guvernul Republicii MoldovaIon Chicu: Felicitari in ajunul Nașterii Domnului pe nou Deși pandemia a bulversat lucrurile, oamenii incearca sa vada partea plina a paharului și spun ca pentru siguranța proprie, dar și a celor din jur – cea mai buna alegere este sa stea acasa de sarbatori. - Multe planuri s-au anulat din cauza pandemiei, de aceea vom sarbatori Anul Nou acasa, a spus o moldoveanca. … Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU 31 dec - Sputnik. Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) anunța ca peste 500 de salvatori și pompieri cu 150 de unitați de tehnica vor fi la datorie in noaptea de Revelion și vor interveni in cazuri de incendii sau alte situații excepționale. © Photo : Facebook…

- CHIȘINAU, 28 dec – Sputnik. Toate paturile din secţiile de terapie intensivă din spitalele municipale strategice sunt ocupate, atenționeaza primarul general al municipiului Chișinau, Ion Ceban, pe Facebook. Edilul precizeaza insa ca spitalele sunt dotate cu medicamentele și echipamentele de protecție…

- CHIȘINAU, 24 dec - Sputnik. Premierul Ion Chicu le-a adresat astazi „sincere felicitari tuturor celor care impartașesc in aceste zile bucuria Nașterii Domnului”. © Photo : Guvernul Republicii MoldovaPremierul Ion Chicu a anunțat demisia guvernului sau „Anul 2020 ne-a marcat vizibil pe fiecare…

- CHIȘINAU 30 nov - Spunik. Prețul primei de asigurare obligatorie de asistenta medicala in 2021 va ramane neschimbat și va constitui 4 056 de lei, potrivit proiectului Legii fondurilor asigurarii obligatorii de asistenta medicala pentru anul 2021, aprobat astazi de Guvern. © Photo : Guvernul Republicii…

- CHIȘINAU, 29 nov - Sputnik. Pentru astazi, meteorologii anunța vreme determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica normala. © Sputnik / Евгений ПанасенкоMoldovenii au intrat in Postul Nașterii Domnului Temperaturile scad. Chiar și pe timp de zi, termometrele vor indica…

- PodcasturiNutriționist: Reguli ce trebuie respectate in sezonul rece Odata cu venirea sezonului rece, cand imunitatea este scazuta, este foarte important sa consumam cat mai multe fructe, legume, diverse ceaiuri de plante medicinale și sa consumam cat mai multa apa. In aceasta perioada, organismul…

- CHIȘINAU, 13 nov – Sputnik. Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, a facut apel catre susținatorii lui Dodon, Usatii, Șor, Nastase, dar și ai candidaților unioniști. Aceasta ii indeamna in turul doi al alegerilor sa voteze „pentru…

- PodcasturiPersoanele cu sindromul Down au nevoie de ajutorul autoritaților In cadrul emisiunii "ATITUDINI", directoarea Asociației Obștești "Sunshine", Ala Burlaca, a mențiomat ca in Capitala activeaza patru centre de reabilitare pentru copiii cu sindromul Down. Serviciile insa sunt oferite doar…