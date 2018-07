Stiri pe aceeasi tema

- Oana Cuzino a povestit in cadrul emisiunii „Adevar sau provocare“ de pe Unica.ro ca participa, mai nou, la cursuri de de Krav-Maga. Krav-Maga sunt arte martiale israeliane de autoaparare, create in 1971 in Israel de catre Imi Lichtenfeld, bazate pe tehnicile și principiile pe care le-a predat inițial…

- Ca in fiecare luni, de la ora 12.oo, redactorul UNICA, Monica Cismaru, va prezinta emisiunea “Adevar sau provocare”, live pe facebook Unica.ro , pe youtube și pe www.unica.ro. In ediția din 11 iunie, invitata emisiunii este actrița Daniela Nane. Vezi și – Adevar sau provocare cu Maria Popovici, stand…

- In premiera, Oana Cuzino, medicul care prezinta cunoscuta emisiune tv “Ce se intampla, doctore?”, apare pe coperta revistei Unica alaturi de fiica ei, Noemi. Imaginea este una spectaculoasa pentru ca in niciun caz cele doua nu par mama și fiica, ci mai degraba surori! Intr-un interviu acordat revistei,…

- Invitat in cadrul emisiunii „Adevar sau provocare“ de pe Unica.ro, Virgil Iantu a trebuit sa enumere cateva personalitati cu care i-ar placea sa ia cina si sa-si motiveze alegerile. Astfel, Virgil Iantu i-a amintit pe Paul McCartney, pe Al Pacino si pe Jimmy Fallon, pe care il considera cel mai talentat…

- In timpul unei emisiuni pentru Unica, „Adevar sau provocare", intrebata daca se ințelege mai bine cu femeile sau cu barbații, Andreea a declarat ca barbații gay sunt favoriții ei deoarece pur și simplu cu aceștia se ințelege cel mai bine și reușește imediat sa formeze legaturi de prietenie cu ei.…