Stiri pe aceeasi tema

- Informații șocante despre fetele din Lupeni, care au sarit de pe un turn de 20 de metri și au murit. Una dintre ele avea probleme grave in familie, iar poliția a fost la ea acasa cu doar o noapte inainte sa recurga la gestul necugetat.

- Fetele din Lupeni, care s-au aruncat de pe turnul de 20 de metri al orașului, au fost inmormantate. Familiile, prietenii și apropiații adolescentelor in varsta de 15 ani le-au condus pe acestea pe ultimul drum. Iata ce gest emoționant au facut colegii la inmormantarea acestora!

- Anchetatorii au gasit doua bilete de adio, lasate de cele doua fete de 15 ani care s-au aruncat in gol, de la peste 20 de metri, la Lupeni.Unul, in hainele fetelor in care scria: "Am plecat mai repede ca anul 2023". Celalalt bilet a fost gasit pe cladirea dezafectata, alaturi de telefoane,…

- Apar informații din ce in ce mai dureroase despre fetele din Lupeni, care au decis sa iși puna capat zilelor și sa se arunce de pe un turn de 20 de metri. Cele doua au lasat bilete de adio, pe care anchetatorii le-au gasit la locul tragediei. In ele și-au scris ultima dorința pe care o au și ce trebuie…

- Profilul fetelor care și-au luat viața: ISJ face precizari importante!Cele doua adolescente care s-au sinucis sambata, la Lupeni, fusesera colege de clasa pana la terminarea gimnaziului. Ele invatau la licee din localitati diferite si ramasesera prietene. Una dintre ele si-a anuntat pe o retea de socializare…

- Senatoarea PSD, Gabriela Firea, s-a declarat șocata de cazul celor doua fete care s-au sinucis intr-un mod brutal, aruncandu-se de pe un turn, de la 20 de metri.„M-a șocat cazul celor doua adolescente din Hunedoara care au decis sa-și curme viața, impreuna. De fapt, e puțin spus ca e un caz șocant,…

- Din ce in ce mai mulți elevi absenteaza de la ore din motive de sanatate. Viroze, gripe, enterocolite, Covid, toate aceste afecțiuni au dat atacul in școli scoțand de la cursuri mai ales elevii din clasele mici și punand pe jar parinții. Pe o pagina de Facebook intitulata Parinții elevilor din Romania,…

- Gianina Andreica, antrenoarea lotului olimpic feminin, a facut intai gimnastica ritmica S-a indragostit de judo de cand a asistat la primul antrenament al fraților sai, iar apoi și-a dorit sa se faca antrenoare. Acum coordoneaza lotul olimpic feminin al Romaniei, insa in timpul liber, Doamna de Fier…