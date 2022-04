Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de votca Atomik Cernobil sfideaza trupele ruse si lanseaza in plin razboi doua „bauturi premium”, donand profiturile de circa 18.000 de euro refugiatilor Ucraineni. Intreprinderea, care a inceput afacerea cu „Cernobyl moonshine”, are in prezent trei soiuri de bauturi spirtose produse din…

- Comisia Europeana prezinta acțiuni prin care ajuta statele membre sa raspunda nevoilor persoanelor care fug din calea razboiului impotriva Ucrainei și a populației ucrainene. In cele patru saptamani de la invazia militara neprovocata și nejustificata a Rusiei in Ucraina, au sosit in UE aproximativ 3,5…

- Centrul pentru sprijinirea refugiatilor ucraineni amenajat de Primaria orasului Isaccea in Sala de sport se inchide, toate ajutoarele fiind transferate fie in viitorul hub umanitar care va functiona in apropierea punctului de trecere a frontierei, fie spre Ucraina, noteaza Agerpres. Fii la curent…

- Liceul Teoretic Filadelfia din municipiul Suceava a pus in practica un proiect inedit pentru a veni in sprijinul copiilor refugiaților ucaineni care participa la cursurile oferite ce acest liceu. Este vorba de proiectul Ludobus. ”Autocarul Ludobus a poposit in curtea Liceului Teoretic Filadelfia. Ne-am…

- Sprijinirea refugiatilor din Ucraina in Romania si ajutorul acordat autoritatilor romane au reprezentat subiectele principale ale intalnirilor pe care ambasadorul Romaniei la Washington, Andrei Muraru, le a avut in timpul vizitei desfasurate in statul Utah, in perioada 15 17 martie 2022.Ambasadorul…

- ”Foarte mulți vor sa ajute cu bani. Am depus o cerere scrisa la Consulatul Ucrainei sa ne emita o lista semnata cu refugiați (sa aiba acest statut oficial). Noi strangem in conturile Fundația Umanitara “Jeni Mandachi”. Obligatoriu de scris la plata “”UCRAINA”. Banii vor ajunge la refugiați doar daca…

- Comisia Europeana va propune marti deblocarea a aproape 42 de miliarde de euro din banii publici in favoarea industriei semiconductorilor, in ideea de a-si reduce dependenta fata de Asia in acest sector strategic in care exista in prezent o criza de aprovizionare, informeaza AFP.