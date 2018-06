Stiri pe aceeasi tema

- Momente dramatice pentru Ilie Nastase astazi, dupa ce a fost prins baut la volan și incatușat. Fostul tenismen a primit o veste teribila: sora lui, Georgeta Kornmann, a murit. Aceasta avea 73 de ani și se lupta cu o boala grea. Citește și: Prima reacție a lui Brigitte, dupa ce Ilie Nastase a fost prins…

- Ilie Nastase, ridicat din nou de polițiști, pentru a doua oara in aceeași zi. La cateva ore dupa ce fusese dus la audieri pentru ca a fost prins baut la volan, Ilie Nastase a mers pe scuter, la Spitalul Floreasca, in condițiile in care permisul lui fusese suspendat. Mai mult, la plecarea cu scuterul…

- Dupa ce a fost prins conducand sub influența bauturilor alcoolice, a injurat și scuipat polițiștii de la Rutiera, Ilie Nastase reacționeaza. Marele sportiv susține ca unul din oamenii legii „l-a dat cu capul de asfalt”.

- Fostul tenismen Ilie Nastase a condamnat la Antena 3 „agresivitatea politistilor“ care l-au oprit in trafic si l-au dus incatusat la sediul INML pentru recoltarea de probe biologice, dupa ce a refuzat testul cu aparatul alcooltest.

- Ilie Nastase a comis-o din nou! Acesta a fost prins baut la volan, vineri dimineața (25 mai), in jurul orei 4:45, in Capitala. Politistii spun ca i-a injurat si a devenit recalcitrant, motiv pentru care a fost incatușat. Ilie Nastase a fost oprit de oamenii legii pe Șoseaua Nordului, langa Ambasada…