Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri 14 iulie, a avut loc Adunarea Generala a Societații Naționale de Cruce Roșie din Romania. Adunarea a avut ca scop alegerile pentru membri ai Comitetului de Direcție al Societații de Cruce Roșie din Romania. Chichișan Adrian Miron, fostul Inspector Șef al Inspectoratului pentru Situații de…

- Iulia Salagean a recunoscut care era relația dintre Bianca Dragușanu și fiica ei și a lui Alex Bodi, in timpul in care vedeta era partenera de viața a milionarului. Blondina a povestit cat de apropiata era relația dintre ele, fiind și singura femeie pe care cea mica a acceptat-o ca noua femeie din viața…

- Masked Wolf, unul dintre cei mai in voga artiști din lume, vine pentru prima data in Romania, in septembrie, la SAGA Festival. Prezent in top 10 Billboard, in topurile radiorilor internaționale și pe platformele digitale, cu sute de milioane de streamuri, viral pe TikTok, artistul așteapta cu nerabdare…

- De la o zi la alta, se demonstreaza ca Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) elaborat și coordonat de ministrul USR al Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, este un document „ghiveci”, „garnisit” cu o mulțime de date eronate și fara nicio legatura cu realitatea. “Pana cel…

- Comisia Europeana recomanda Romaniei sa revina la nivelul de deficit bugetar acceptat la nivelul Uniunii Europene pana in 2024, cel mai tarziu. Recomandarile Comisiei vin in contextul in care țara noastra este singura care a intrat in criza cu un deficit mult mai mare decat limita europeana de 3% din…

- Bianca Dragușanu nu se lasa și continua sa-i declare razboi lui Alex Bodi, fostul ei soț, cel de care spune ca o deranjeaza tot timpul. Blondina a marturisit intr-o emisiune TV ca din cauza lui nu mai are liniște și ca vrea prea mult sa fie in centrul atenției.

- Activitatea de crestere si de productie a pasarilor in Romania este pusa in pericol prin blocarea comercializarii puilor de o zi la fermele specializate in astfel de activitati, aflate la baza industriei aviare, a scris marti, pe Facebook, fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, conform agerpres.…

- In urma cu cateva zile, fosta soție a lui Alex Bodi, Iulia Salagean, a ieșit la atac dupa ce in scandalul dintre el și Daria Radionova a fost menționata și fetița pe care aceasta o are cu afaceristul. Blondina a adus-o in discuție și pe fosta sa prietena, Bianca Dragușanu, dezvaluind ca cea din urma,…