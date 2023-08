Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa ce Tribunalul București a decis sa inlocuiasca masura arestului la domiciliu cu cea a controlului judiciar in cazul fraților Tate, Andrew Tate a facut primele declarații. Milionarul britanic a spus ca e fericit și ca știa ca adevarul va ieși la iveala.

- Guvernul britanic a cumparat corturi in care intentioneaza sa cazeze pana la 2.000 de migranti in urmatoarele luni, pentru a face economie, relateaza vineri cotidianul The Times, preluat de AFP.

- In urma cu cateva zile, mai exact pe data de 18 iulie 2023, un magistrat de la Tribunalul Bucuresti a decis ca Andrew si Tristan Tate sa ramana, in continuare, in arest la domiciliu. Cei doi sunt privați de libertate din luna decembrie a anului trecut. De curand, Cobra Tate a facut public un mesaj in…

- Frații Tate au fost așteptați de susținatori la ieșirea din Tribunalul București. Cu toate acestea un gest al unui fan a scos la iveala cea mai mare frica a lui Andrew Tate. Ce a declarat barbatul acuzat pentru trafic de persoane și viol

- Joi, 6 iulie 2023, Curtea de Apel București urma sa ia decizia in cazul pastrarii sau ridicarii masurii preventive decisa de Tribunalului București vineri, 23 iunie 2023. O va face in complet de divergența, ceea ce inseamna ca judecatorii din completul inițial au luat decizii diferite.Curtea de Apel…

- Andrew Tate a oferit primul interviu din arestul la domiciliu, iar replicile dintre el și reporter au fost dure. Milionarul a negat toate acuzațiile aduse și susține ca este cel mai influent om de pe fața pamantului. Iata cum s-a terminat discuția dintre cei doi!

- Andrew Tate a oferit primul interviu din arestul la domiciliu, asta dupa ce oamenii legii sa mai ramana pentru inca 30 de zile.Milionarul a negat toate acuzațiile și susține ca acționeaza "sub indrumarea lui Dumnezeu pentru a face lucruri bune" și ca este "o forța a binelui".