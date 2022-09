Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce relația amoroasa dintre Catalin Cazacu și Ramona Olaru a fost pusa sub semnul intrebarii din cauza zvonurilor, se pare ca apariția lor de la petrecerea lui Dani Oțil contrazice acest lucru. Cei doi au fost surprinși de paparazzii Spynews, iar imaginile arata ca sunt mai fericiți ca niciodata.

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu traiesc momente unice, in aceasta zi speciala. Cei doi au organizat un eveniment minunat cu ocazia taierea moțului micuțului lor fiu, pe nume Tiago. Mai mult decat atat, Gabriela Prisacariu a ales sa atraga privirile tuturor, dupa ce și-a facut apariția intr-o rochie…

- Edițiile din aceasta saptamana de la Splash! Vedete la apa 2022 au luat sfarșit, iar emisiunea și-a ales catștigatorul din finala saptamanii. Catalin Cazacu a reușit sa adune cele mai multe puncte din partea juraților de la Splash!Catalin Cazacu a reușit sa execute cea mai buna saritura din finala saptamanii,…

- Ramona Olaru este sarbatorita zilei de astazi! Asistenta TV a implinit varsta de 33 de ani și a fost surprinsa chiar inca de la primele ore ale dimineții cu numeroase cadouri din partea colegilor sai de platou, Razvan Simion și Dani Oțil. Insa cu toate acestea, iubitul vedetei a fost cel care a impresionat-o…

- Ramona Olaru a lipsit din ediția de joi, 30 iunie, e emisiunii „Neatza cu Razvan și Dani”. Telespectatorii au observat absența asistentei TV de la matinalul de la Antena 1 și s-au intrebat ce se intampla cu ea. Apare in fiecare zi pe micul ecran, insa joi, 30 iunie, iubita lui Catalin Cazacu nu a mers…

- Cu toții știm ca Ramona Olaru și Catalin Cazacu traiesc o frumoasa poveste de dragoste, dar iata ca din cand in cand, ca in orice relație, mai exista și certuri. Ei bine, de data aceasta, hainele au fost subiectul principal. Ce au marturisit cei doi indragostiți, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- In ediția din aceasta dimineața la Neatza cu Razvan și Dani, ispitele și concurenții de la Insula Iubirii au fost invitați in platoul Neatza. Ei bine, intrebata de Dani Oțil ce și-ar dori sa fie daca ar participa la Insula Iubirii, Ramona Olaru a spus ceva ce a uimit telespectatorii. Iata ce a dezvaluit…