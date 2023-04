Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii de TIR care efectueaza curse internaționale se expun unor pericole majore. Printre acestea se numara drumurile lungi, obositoare și periculose, atacurile care au loc in zonele de odihna, dar și tentațiile care pot aparea atunci cand vine vorba de tipul de marfa transportata. Acesta este și cazul…

- Pe 27 februarie 2023 am mai adaugat o fila importanta in Cartea de Onoare a Municipiului Alba Iulia! Domnul Gheorghe Anghel, arheolog, muzeograf, cercetator, profesor și istoric roman a primit titlul onorific de Cetațean de Onoare al Municipiului Alba Iulia. Gheorghe Anghel este un membru reputat al…

- Istoricul Gheorghe Anghel a primit titlul onorific de Cetațean de Onoare al Municipiului Alba Iulia, pentru activitatea de peste 40 de ani in cadrul Muzeului Unirii Gheorghe Anghel a primit titlul onorific de Cetațean de Onoare al Municipiului Alba Iulia, pentru activitatea de peste 40 de ani in cadrul…

- Dublul campion mondial David Popovici a fost votat cel mai bun inotator european al anului 2022, in cadrul premiilor Ligii Europene de Natatie (LEN) pe anul trecut, a anuntat forul continental, pe site-ul sau oficial. Sportivul roman s-a impus in clasamentul publicat de LEN cu 56,16%, devansandu-i pe…

- Ciprian Tatarușanu (36 de ani) trece printr-o perioada horror la AC Milan. Astazi a primit 5 goluri in meciul cu Sassuolo, iar microbiștii și jurnaliștii italieni nu l-au menajat. Ciprian Tatarușanu a primit 12 goluri in ultimele 3 meciuri. Astazi, cu Sassuolo, chiar pe teren propriu, a fost invins…

- Emanuel Gyenes, singurul motociclist roman care a participat la Raliul Dakar 2023, a fost primit joi, la Satu Mare, cu tort, aplauze și artificii. Satmareanul a revenit in țara marți, dupa doua saptamani și peste 8.000 de kilometri de rally-raid in Arabia Saudita. A 45-a ediție a celei mai dure provocari…

- Un roman aflat in Japonia s-a trezit cu o factura uriașa la telefonia mobila cand s-a intors in țara. Pentru numai 300 MB consumați in roaming, el a primit o factura de peste 20.000 de lei!