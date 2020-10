Ce semnificație uimitoare are ziua de azi 10.10.2020 In numerologie, numerele indica relatii cu karma. Numarul 10 este un numar karmic. Data de 10.10 (10 octombrie 2020) este un bun prilej de reset. O zi in care se aliniaza energiile inceputurilor. O zi in care te eliberezi de „datoriile” trecutului. 10.10 este un moment de iertare, de eliberare, de traiectorii noi. 10 octombrie 2020 in astrologie Astrologic vorbind, luna octombrie 2020 este una destul de agitata, cu lupte, tensiune, aspecte planetare dificile. Avem doua Luni pline care aduce o puternica intensitate astrale. Avem un Mercur retrograd incepand de la mijlocul lunii. Dar, cu toate aceastea,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

