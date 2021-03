Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol și Smiley au decis cum o va chema pe fiica lor abia nascuta, ba chiar au și facut pasul cel mare, anume inregistrarea certificatului de naștere. Și daca unii ar crede ca numele micuței este unul tradițional, din popor, ei bine nu. Surpriza abia acum urmeaza!

- Smiley a lansat piesa “Pana la tine”, dedicata fiicei sale, nascuta pe 9 martie. Melodia “Pana la tine” este co-producție HaHaHa Production și Cat Music, cu muzica și versurile compuse de Smiley și de Dorian Micu. “Buna dimineața! Noul meu cantec este despre cea mai pura forma de iubire. Va mulțumesc…

- Gina Pistol a devenit pentru prima oara mama, in urma cu trei zile, cand a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Astazi, vedeta de la Antena 1 a postat primul mesaj pe contul de socializare, la scurt timp dupa ce iubitul ei a lansat piesa dedicata special fiicei lor, „Pana la tine”. „Am lacrimi in…

- Smiley e in culmea fericirii, dupa ce iubita sa, Gina Pistol, l-a facut, marți, tatic. Cantaretul i-a dedicat fetiței sale o noua piesa, care se numește „Pana la tine”. Artistul marcheaza astfel inceputul vieții in trei. „Am incercat sa gasesc o formula cat mai simpla si mai directa de a... The post…

- Gina Pistol și Smiley vor deveni parinți peste doar cateva zile. Cei doi au totul pregatit pentru venirea pe lume a fetiței lor. Vedeta a anunțat ca și-a pregatit deja geanta pentru maternitate. „Mi-am pregatit geanta pentru maternitate, ma uit in fiecare zi in ea, am impresia ca am pus prea multe.…

- Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV. Mereu cu zambetul pe buze, vedeta emana energie și buna dispoziție celor din jur. Atunci cand vine vorba despre viața personala și fiica ei, Teo este discreta, insa acum, aceasta a vorbit despre relația cu Maia, in varsta de 17 ani.…

- Gina Pistol a intrat pe ultima suta de metri cu saricna. Frumoasa prezentatore de la Chefi la cuțite mai are puțin pana cand iși va putea ține in brațe fetița, insa pana atunci iși ține la curent fanii in ceea ce privește activitațile din viața ei.

- Bucurie mare in familia Ginei Pistol și a lui Smiley! Frumoasa vedeta mai are puțin și naște și a facut deja primele pregatiri! Care este prima hainuța pe care prezentatoarea de la Chefi la cuțite i-a cumparat-o fiicei sale? Blondina radiaza de fericire! A impartașit totul cu fanii din mediul online!