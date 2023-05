Stiri pe aceeasi tema

- O noua minivacanța pentru salariați saptamana viitoare. Cine nu va avea liber Anul acesta, Ziua Muncii pica luni. Astfel, romanii vor avea liber in perioada 29 aprilie – 1 mai 2023. Se vor intoarce la joburi de marți, 2 mai. Peste o luna vor avea o alta minivacanța aparuta datorita apropierii dintre…

- RIP este un acronim destul de utilizat in lume. Aceasta expresie se folosește, de obicei, in contextul morții, dar poate fi folosita și in alte situații. In materialul care urmeaza va aratam ce inseamna RIP, de fapt. Cu siguranța nu știați asta pana acum! Care este semnificația expresiei RIP Acronimul…

- Anafura este painea sfințita pe care credincioșii o primesc la finalul slujbei și pe care o pot manca doar daca sunt nemancați in acea zi. Și la finalul slujbei care are loc in Noaptea de Inviere se imparte anafura credincioșilor. Anafura din noapte de Inviere a luat denumirea de paști, in numele sarbatorii,…

- Am reușit sa salvam de sub daramaturi 4 persoane in viața, din pacate a fost nevoie sa recuperam și persoane decedate, a spus joi șeful primei echipe romanești de salvare care a ajuns in Turcia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anuntat, miercuri, ca, pana in prezent, 21 de cetateni romani au fost repatriati din Turcia, cu sprijinul Ministerului Apararii Nationale, iar in cursul acestei zile alti cinci urmeaza sa ajunga in tara cu un zbor de linie.

- Echipa de salvatori romani, prima care a ajuns in Turcia, va acționa in provincia Hatay. Pompierii, medicii și voluntarii au inceput sa-și instaleze tabara, in aceasta dimineața, și vor porni catre oamenii care au nevoie de ajutorul lor.

- Trei romani au murit dupa ce un autocar inmatriculat in județul Brașov s-a rasturnat vineri dimineața in nord-vestul Sloveniei. Alți patru romani au fost transportați de urgența la spital. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a fost notificat cu privire la tragedie și face demersuri in regim de urgența…

- Doua aeronave C-27 J Spartan ale Fortelor Aeriene Romane, configurate pentru misiuni medicale, au decolat, joi, din Baza 90 Transport Aerian, pentru a efectua misiuni de transport umanitar a doi pacienti, informeaza MApN.