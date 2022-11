Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultima ora! Specialiștii au emis un nou cod galben de ceața și vizibilitate redusa. Așadar, zeci de localitati din judetele Maramures, Arad si Bihor. Codul galben este valabil pana la ora 10.00.

- Au aparut ”arome artificale de carne” pe piața: Ce avertismente trimit specialiștii in alimentație Au aparut ”arome artificiale de carne” pe piața: Ce avertismente trimit specialiștii in alimentație Avertismentul vine din partea Asociației Clusterului de Bioeconomie Suceava – Botoșani, care amenajeaza…

- In cadrul armatei Federației Ruse s-a vorbit despre un atac nuclear impotriva Germaniei, scrie Der Spiegel. Conform articolului, serviciile de informații occidentale au interceptat mesaje radio de la Marina Rusa dintr-o manevra in Marea Baltica, la sfarșitul anului trecut. Așadar, rușii discutau despre…

- Oamenii se trezesc ca vor sa returneze produsele, insa nu mai au factura pe care au aruncat-o. Așadar, clienții sunt deseori in impas daca vor sa dea produsul inapoi sau sa-l schimbe. Greșeala facuta de romani de Black Friday Conform Stirile PRO TV, unii vanzatori online au creat conturi online unde…

- In teorie, șoferii din Moldova iși pot schimba cauciucurile de iarna pe cele de vara chiar și din ziua de astazi. Daca pana in 2014 in regulamentul Circulației Rutiere era scris ca acestea se poarta strict in perioada 1 decembrie – 1 martie, de atunci situația și condițiile s-au schimbat. Registrul…

- Șoferii care platesc taxa de drum trebuie sa fie atenți! Un anunț de avertizare vine in prima zi a acestei saptamani de la Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). E vorba, din cate anunța Compania de Drumuri, de un portal neautorizat pentru achiziția rovinietei. Reprezentanții…

- Privire stralucitoare, „fluturași” in stomac, batai mai rapide ale inimii – sunt doar cateva dintre „simptomele” iubirii, pe care oamenii le cunosc foarte bine și le simt, la propriu, pe pielea lor. Mai mult decat o emoție cu rezonanțe doar in zona sensib

- Iata ca suntem deja pe ultima suta de metri inainte de venirea anotimpului rece. Vremea e capricioasa și trebuie sa ne gandim din timp la diverse mijloace de incalzire a spațiilor inchise, inclusiv in propriile locuințe. Pe piața de consum exista diferite sisteme de producere a caldurii, dar și a apei…