Ce semnificație are numele Andrei. Prenume sărbătorite de Sfântul Andrei Ce semnificație are numele Andrei și ce alte prenume sunt sarbatorite de Sfantul Andrei? Mai mult de 940.000 de romani isi sarbatoresc onomastica de Sfantul Andrei , conform datelor Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor. Sarbatoarea Sfantului Apostol Andrei apare, in 30 noiembrie, in calendarele ortodox, romano-catolic, luteran si anglican. In Scotia, insa, el este sarbatorit la 9 mai, data primirii unor relicve ale Sfantului Andrei. Numele Sfantului Andrei este foarte popular in Romania, apostolul Andrei fiind nu doar Ocrotitorul Romaniei, ci și unul dintre cei mai iubiți sfinți. Andrei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

