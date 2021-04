Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe icoane de pe catapeteasma Catedralei Nationale sunt ilustrate in cea mai noua emisiune de marci postale marca Romfilatelia: „Sfintele Pasti 2021”. Emisiunea filatelica, ce prezinta momente cruciale din viața lui Iisus Hristos – Intrarea in Ierusalim, Cina cea de taina și Invierea…

- Florii 2021. Floriile sau Duminica Stalpilor este cea mai importanta sarbatoare care vestește Paștele. Aceasta marcheaza intrarea Domnului Iisus Hristos in Ierusalim și, totodata, in aceasta zi se sarbatoresc și cei cu nume de flori. Cand pica Floriile anul acesta.Florii 2021. Cand pica, anul acesta,…

- Credinciosii catolici sarbatoresc, azi, Floriile, zi care aminteste de intrarea lui Isus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic și de maslin. In mod traditional, in Duminica Floriilor, Arhiepiscopia Romano-Catolica organiza o procesiune pe strazile Bucurestiului,…

- Catolicii celebreaza Duminica Floriilor. Ce semnificație are aceasta sarbatoare Credinciosii catolici sarbatoresc, astazi, 28.03.2021, Floriile, zi care aminteste de intrarea triumfala a lui Isus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic. Intrarea Domnului in Ierusalim…

- Aceasta prima zi a saptamanii este una plina de insemnatate pentru credincioșii ortodocși care și-au propus sa țina Postul Mare. In acest an, Postul Sfintelor Paști incepe pe 15 martie. Postul Mare, cum mai este cunoscut, este considerat cel mai lung și mai aspru dintre posturile de peste an. Precede…

- Moșii de iarna / Sambata morților: Sambata, 6 martie 2021, Biserica Ortodoxa face pomenirea celor trecuți la cele veșnice. Aceasta sambata este cunoscuta in popor sub denumirea „Moșii de iarna”. Morții sunt pomeniți pentru ca Biserica nu vede in moarte sfarșitul existenței omului. Potrivit crestinortodox.ro,…

- Crestinii ortodocsi ar trebui sa decida singuri daca se vaccineaza sau nu impotriva noului tip de coronavirus. Este parerea Mitropoliei Basarabiei, care ii indeamna pe cetațeni sa se informeze inainte de a lua o decizie.

- Astazi, creștinii ortodocși de rit vechi ii sarbatoresc pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gura de Aur ‒ considerați mari dascali ai creștinatații. Cu un mesaj de felicitare, in acest sens, a venit și președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. ”Sfintii Trei Ierarhi…