Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere ca perioada Sarbatorilor Pascale coincide in acest an cu Ziua Internationala a Muncii, polițiștii de frontiera spun ca in aceasta zi pe teritoriul Ungariei circulatia autovehiculelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone este oprita. ITPF Sighetu Marmației precizeaza ca autoritatile de…

- Aproximativ 270.000 de lucratori din Romania vor merge sa munceasca anul acesta in Romania si suntem preocupati sa oferim pentru fiecare dintre acestia garantia ca drepturile le vor fi respectate si ca vor avea conditii de munca adecvate, a scris, sambata, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei…

- Sase organizatii din Romania, Ungaria si Slovacia vor derula un proiect pentru a intelege transformarile de pe piata muncii, pe fondul automatizarii si digitalizarii proceselor si activitatilor, folosind noile tehnologii, informeaza Confederatia Patronala Concordia, intr-un comunicat transmis, joi,…

- „Cele 21.600 doze de vaccin AstraZeneca, recepționate ca donație din Romania, fac parte din lotul AstraZeneca ABV6096. Specialiștii in imunizare și autoritațile responsabile de gestionarea campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 in Republica Moldova, urmaresc mersul campaniei și analizeaza minuțios…

- Un proiect pilot in parteneriat public-privat poate fi cheia de accelerare si implementare a masurilor concrete propuse de mediul de afaceri pentru flexibilizarea pietei muncii din Romania, sustin reprezentantii Federatiei Patronale de Petrol si Gaze (FPPG), potrivit Agerpres. Potrivit unui…

- In sistemul public sunt aproximativ 4,9 milioane de pensionari, cu o pensie medie de 1500 de lei Aproape trei milioane de pensionari sunt sub nivelul pensiei medii Romania are, in prezent, 9.500 de beneficiari de pensii speciale, iar pensia medie pentru acestia este de aproximativ 9.600 de lei, in timp…

- In acest sens, Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației de la București, a semnat trei contracte de finanțare, in cadrul programelor de cooperare teritoriala Romania – Ucraina și Romania – Republica Moldova, pentru modernizarea sistemului medical de urgența, achiziționarea…

- Peste 50 de tipuri de sporuri primesc bugetarii din șapte domenii din Romania, cel puțin asta reiese dintr-o analiza facuta de fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru. Aceasta a facut public un centralizator al sporurilor din domeniul bugetar printre care se afla sistemul de invațamant, sanatate,…